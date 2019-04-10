Microsoft готовит дополненную реальность для солдат США, сотрудники - против

В ноябре 2018 года Microsoft выиграла контракт на сумму 479 миллионов долларов США на поставку армии США версии гарнитуры дополненной реальности HoloLens. На днях канал CNBC выпустил подробный репортаж о новой технологии, которая способно перевернуть взгляд на подготовку солдата будущего.

Источник изображения: topwar.ru

Интегрированная система визуального усиления (IVAS) – так называется новая система. Она основана на продукте Microsoft под названием HoloLens. HoloLens является шлемом дополненной реальности. То есть человек, носящий систему, видит совмещенную картинку: действительность и спроецированную на нее виртуальную реальность.

Система изначально была предназначена для профессиональных пользователей: хирургов, архитекторов, механиков. С ней можно было значительно упростить обучение и обеспечить более эффективное проведение сложных технических и медицинский операций, упростить рабочие процессы. И конечно, такая технология быстро заинтересовала армию.

В Остине, штат Техас, есть армейская команда Futures. Она работает с компаниями высоких технологий, начиная с небольших стартапов и заканчивая крупнейшими американскими фирмами, организуя прямую линию связи между предприятиями и вооруженными силами, позволяя более эффективно внедрять новые технологии на поле боя.

Вооруженные силы США и Microsoft подписали соглашение на сумму в 479 миллионов долларов. Однако это решение руководства вызвало протесты среди обычных работников, которые стали возражать против того, чтобы продукт, разработанный ими, использовался бы в военных целях.

Сбор подписей под петицией организовало профсоюзное объединение Microsoft Workers 4 Good: оно было создано в конце января 2019 года. В открытом письме профсоюз потребовал от корпорации пересмотра контрактов с военными, прекращения разработки оружейных технологий, и, самое главное, формирование комитета по этике, который бы определял, какие контракты допустимо заключать.

Главное возражение сотрудников заключается в том, что большинство из них были уверены, что работают над сугубо мирной технологией.

Руководство компании фактически сразу выступило в поддержку контракта. Президент корпорации Брэд Смит подчеркнул, что у компании давние связи с военными, сотрудничество началось более 30 лет назад. Те же, кого не устраивает ситуация, могут перевестись их этого проекта в другие, или сменить рабочую группу внутри компании.

Выступления были настолько значительны, что вынудили генерального директора Microsoft Сатью Наделлу вмешаться и весьма резко ответить сотрудникам компании, несогласным с решением.

Мы приняли принципиальное решение не отказывать в технологиях институтам, выбранных нами в демократических государствах, чтобы защитить свободу, которой мы располагаем. Мы были очень прозрачны в своем решении, и мы продолжим диалог [с сотрудниками]

— сказал Наделла в интервью CNN Business на мероприятии Mobile World Congress.

Схожие тенденции наблюдаются и других корпораций, занятых в этой сфере. В прошлом году сотрудники Google вынудили компанию разорвать соглашение с армией. Беспокойство работников вызвал проект Maven, который использовал технологию искусственного интеллекта компании для анализа изображений беспилотных летательных аппаратов.

Сумма, которую военные платят за свою версию гарнитуры дополненной реальности достоверно неизвестна. Одна один комплект для обычного потребительского рынка стоит 3500 долларов.

Согласно репортажу CNBC, IVAS является модифицированной версией HoloLens 2. Внешне система практически идентична коммерческой гарнитуре - за исключением новой тепловизионной камеры FLIR, расположенной на видном месте над лбом пользователя.

Источник изображения: topwar.ru

Но первоочередное значение имеет начинка, и CNBC сообщает, что этот прототип в значительной степени похож на шутеры от первого лица.

На очки дополненной реальности может быть выведен курс до точки прибытия, позиция относительно каждого из товарищей по команде, сетка, которая превратит процесс наведения оружия на цель в виртуальную игру. Тепловизор позволит гарнитуре дублировать очки теплового/ночного видения, определяя наличие противника сквозь дым, в ночное время суток или за определенными видами препятствий (например, кустами).

Предполагается, что размер очков сильно уменьшится и их можно будет носить под шлемом (пока это невозможно).

Военные собираются использовать систему не только в бою. Она является превосходным тренажером для обучения солдат. IVAS передает пульс, видит, как солдат смотрит или куда прицеливается.

Microsoft является самой известной, но не единственной компанией, работающей над системой. Марк Стивенс, директор по приобретению и операциям IVAS, рассказал журналистам, что всего в проекте задействовано 13 компаний.

Источник изображения: topwar.ru

Одна из этих, Flir, разработала термодатчик, прикрепленный прямо на передней части модифицированного HoloLens 2. Он выглядит как половина серебряного шарика для настольного тенниса. Прибор обеспечивает возможность ночного видения и многое другое.

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- пояснил Стивенс, отметив, что другая неназванная компания помогает превращать 2D-графику внутри HoloLens в 3D-изображения.

Microsoft является подрядчиком, получившим права на эксклюзивный контракт сроком 24 месяца. На протяжении этого срока другие технологические компании, работающие над технологиями дополненной реальности, такие как Google, Apple или Magic Leap, не смогут претендовать на участие в разработке новой армейской технологии.

По предварительным данным, армия закупила до 100 тысяч IVAS. В широкое пользование она поступит в 2022 году, а более масштабное внедрение устройства планируется осуществить к 2028 году.