Печальная судьба Т-80УД - последнего "основного танка СССР"
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В истории советской оборонной промышленности было немало образцов военной техники, ставших хорошо известными и отлично зарекомендовавших себя в ходе многолетней эксплуатации.
В то же время некоторым изделиям ВПК Советского Союза откровенно не повезло. Одним из таких стал выпускавшийся в Харькове Т-80УД, который в ряде источников назвали "последним танком СССР".
Этого танка могло и вовсе не быть. Первоначально планировалось выпускать газотурбинный Т-80У, его производство планировали развернуть, кроме Харькова, еще в Ленинграде и Омске. Однако, после смерти Устинова, который отстаивал в качестве основного танка машину с газотурбинным двигателем, харьковчане решили создать дизельную версию Т-80У, установив на часть выпущенных образцов 1000-сильный двигатель 6ТД. Так и появился Т-80УД. Для уровня 80-х гг. прошлого века он был одним из лучших танков не только СССР, но и всего мира. По характеристикам огневой мощи, броневой защиты, подвижности - ни в чем не уступал зарубежным образцам. Единственным недостатком было отсутствие тепловизора. Сказывалось общее отставание в этом направлении.
До сих пор нет точных данных о том, сколько было изготовлено таких машин. Однако любители бронетехники попытались восполнить этот пробел. Участник форума сайта Отвага2004 Maelstrom2010 подсчитал количество дизельных "восьмидесяток", сошедших с конвейера до 1991 года.
Производство Т-80У/УД в Харькове:
1983 - 10 ед.Т-80У (декабрь).
1985 - 30 ед.Т-80У+5 ед.Т-80УД.
далее только УД.
1986 - 45-47 ед.
1987 - 75 ед.
1988 - 125 ед.
1989 -150 ед.
1990 - 170 ед.
1991 - 100 ед.
В Советскую Армию эти боевые машин поступили на вооружение самых элитных соединений - Таманской и Кантемировской дивизий. Правда после 1991 года эти танки стали иностранными, со всеми вытекающими последствиями. Часть Т-80УД, которые нуждались в капитальном ремонте, уже в 90-е годы были утилизированы.
В следующие годы число таких танков в составе новой Российской армии неуклонно снижалось. Например, в той же Кантемировской дивизии в середине 90-х появились газотурбинные Т-80У. А дизельные со временем сконцентрировали в Таманской дивизии, где они служили до середины нулевых годов XXI века, пока не произошла их замена на Т-90А.
Были у Т-80УД немногие яркие страницы, например участие в юбилейном Параде 9 мая 1990 года на Красной площади, а также участие в Параде 7 ноября того же года.
Многие вспоминают и позорный момент - расстрел Белого Дома в октябре 1993 года. Но тут, очевидно, виноваты не танки, а люди, приказавшие это сделать.
Интересная деталь: в одно время башни Т-80УД использовались при модернизации газотурбинных "восьмидесяток".
В настоящее время все Т-80УД выведены на базы хранения, где ждут своей участи. Скорей всего она будет печальной.
Лев Романов
(Окончание следует)
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