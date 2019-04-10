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10.04.2019
Российская газета

Второй серийный транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску

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Источник изображения: Авиационный комплекс им. Ильюшина

Новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 0202 передали на покраску. Самолет построили по заказу Vинистерства обороны Российской Федерации.

Выполнен полный комплекс работ по производству второго серийного Ил-76-МД-90А, монтажу систем и оборудования, установке современной авионики. Окрашивать транспортник будут на специализированном предприятии. Как сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, покраска Ил-76-МД-90А производится на основе российской акрил-уретановой матовой эмали. Покрытие обладает специальными защитными свойствами, имеет высокую атмосферостойкость, прочность и эластичность.

После покрасочных работ самолет отправится на окончательную сборку, где его подготовят для передачи на летно-испытательный комплекс. А уже после наземных отработок и летных испытаний Ил-76МД-90А передадут заказчику.

Ульяновский завод всего должен ввести в эксплуатацию шесть самолетов. 2 апреля нынешнего года первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А уже передали Минобороны РФ.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия Ил-76. Самолет оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, связи. Его "стеклянная" кабина отвечает современным требованиям к авионике и увеличивает безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Ил
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