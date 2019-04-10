Шойгу: два фрегата и два больших десантных корабля для ВМФ России заложат 23 апреля

Это будет сделано на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два фрегата проекта 22350 и два больших десантных корабля проекта 11711 для Военно-морского флота России будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - сказал он на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Одновременно на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет", - добавил министр.

Он уточнил, что фрегаты, десантные корабли и фрегат "планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года".

Сейчас Военно-морской флот России располагает только одним фрегатом проекта 22350 - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вошел в его состав в июле 2018 года. Ожидается, что военные в декабре 2019 года получат второй корабль этого типа - "Адмирал Касатонов". На "Северной верфи" уже ведется строительство еще двух фрегатов проекта 22350.

В июне 2018 года флот пополнил пока единственный большой десантный корабль проекта 11711 - "Иван Грен". На верфи "Янтарь" строится однотипный "Петр Моргунов". Генеральный директор судостроительного завода Эдуард Ефимов говорил, что серия этих кораблей продолжена не будет, однако в конце декабря 2018 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ВМФ получит еще два или три корабля такого класса по доработанному проекту.