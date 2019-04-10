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10.04.2019
ТАСС

Шойгу: ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" выполнены уже на четверть

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Фото : АО "82 судоремонтный завод"

Министр обороны отметил, что ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" составляет 25%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года", - сказал он во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Госконтракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле прошлого года, напомнил министр. "О том, как идет работа на корабле, поговорим в ходе совещания", - добавил министр.

Ранее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
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