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10.04.2019
Российская газета

Убийца F-16: зачем Индия покупает истребители МиГ-29

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Источник изображения: rg.ru

ВВС и ВМФ Индии эксплуатируют более 70 истребителей МиГ-29, хотя у Дели есть более современные и тяжелые машины - те же Су-30МКИ. Почему индийские летчики продолжают летать на машинах советского образца, отказываясь от французских Rafale? Потому что МиГ-29 надежные и маневренные самолеты, они обладают хорошими ударными характеристиками и делают то, чего от них ждут. Основное предназначение МиГов - противостоять пакистанским F-16 на западной границе. И они с этой задачей успешно справляются.


До появления в индийских ВВС тяжелых истребителей завоевания господства в воздухе Су-30МКИ флот МиГ-29 составлял самую боеспособную часть фронтовой авиации страны. Первые заказы на продукцию фирмы Микояна-Гуревича Индия разместила в СССР в 1980 году - за три года до начала серийного производства истребителя. Стране срочно требовалась машина, способная противостоять американским F-16 Fighting Falcon, которыми США щедро снабжали враждебный Пакистан. МиГ-29 подходил для этой работы как нельзя лучше - он разрабатывался как противник более тяжелому F-15 Eagle и оказался поистине бесценным во время Каргильской войны 1999 года, где МиГи успешно сдержимвали пакистанские истребители за счет более дальнобойных ракет и общего превосходства в характеристиках.

С момента поставки первых самолетов в 1985 году флот индийских истребителей значительно модернизировался. В начале 2000-х годов был подписан контракт с Россией на адаптацию МиГ-29 под применение дальнобойных ракет Р-77 - они способны находить и сбивать самолеты противника за пределами видимости. Индия стала применять эти ракеты едва ли не раньше ВВС России, пишет Militarywatchmagazine. Позже были приобретены 45 палубных истребителей МиГ-29К со складными крыльями - они составили авиагруппу единственного индийского авианосца Vikramaditya (бывший советский авианесущий крейсер "Киев"). Также Дели рассчитвает развернуть корабельный вариант МиГ-29 на борту авианосца собственной постройки Vikrant.

Несмотря на то, что на суше МиГ-29 приходится конкурировать с более мощными Су-20МКИ, легкий и маневренный истребитель остается критически важным для индийских ВВС - особенно с учетом отказа Дели от приобретения 136 французских Rafale из-за их дороговизны и проблем с созданием собственного легкого истребителя HAL Tejas.В феврале 2019 года Индия начала переговоры о покупке еще 21 МиГа в новейшей экспортной версии UPG. Она соответствует российской комплектации МиГ-29 СМТ: дополнительный бак над фюзеляжем, новая система управления оружием "Жик-М2Э", "стеклянная кабина", более мощные двигатели и другие приятности.

Приверженности индийских летчиков МиГу позволяет говорить и о заказах в будущем. Но там, вероятно, речь уже будет идти о МиГ-35.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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