Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

Индийская армия уже длительное время собирается обновить свой бронетанковый парк, основу которого в настоящее время составляют Т-72М1 и Т-90С. Машин первой модели, по разным данным, насчитывается около двух тысяч, "девяностых" - чуть более тысячи.

В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.

В то же время провозглашенная ранее программа по созданию перспективных основных боевых танков FRCV, предназначенных для постепенной замены Т-72М1, может затянуться на долгие годы.

Поэтому неудивительно, что индийские военные начали подыскивать боевую машину из уже существующих. И вот, согласно данным Jane’s, принято решение о закупке 464 танков Т-90МС.

По сравнению с предыдущей модификацией, этот вариант отличается усиленной броневой защитой и "реактивной броней" нового поколения, которая прикрывает как передние, так и боковые проекции. Новейшая система управления огнем, включающая новый многоканальный прицел, системы дублирования и панораму командира, позволяют применять оружие, в том числе управляемые ракеты, как днем, так и ночью, а также в условиях помех и плохой видимости.

Экономичный двигатель повышенной мощности обеспечивает высокие характеристики подвижности и маневренности.

Кроме того, на борту имеется высокоэффективная установка кондиционирования воздуха, обеспечивающая комфорт экипажа.

Как сообщается, модернизированные танки будут собирать на заводе в Авади, где в настоящее время выпускают Т-90С.

Алексей Моисеев