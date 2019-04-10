Войти
10.04.2019
Российская газета

Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

58
0
0
Источник изображения: rg.ru

Индийская армия уже длительное время собирается обновить свой бронетанковый парк, основу которого в настоящее время составляют Т-72М1 и Т-90С. Машин первой модели, по разным данным, насчитывается около двух тысяч, "девяностых" - чуть более тысячи.


В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.

В то же время провозглашенная ранее программа по созданию перспективных основных боевых танков FRCV, предназначенных для постепенной замены Т-72М1, может затянуться на долгие годы.

Поэтому неудивительно, что индийские военные начали подыскивать боевую машину из уже существующих. И вот, согласно данным Jane’s, принято решение о закупке 464 танков Т-90МС.

По сравнению с предыдущей модификацией, этот вариант отличается усиленной броневой защитой и "реактивной броней" нового поколения, которая прикрывает как передние, так и боковые проекции. Новейшая система управления огнем, включающая новый многоканальный прицел, системы дублирования и панораму командира, позволяют применять оружие, в том числе управляемые ракеты, как днем, так и ночью, а также в условиях помех и плохой видимости.

Экономичный двигатель повышенной мощности обеспечивает высокие характеристики подвижности и маневренности.

Кроме того, на борту имеется высокоэффективная установка кондиционирования воздуха, обеспечивающая комфорт экипажа.

Как сообщается, модернизированные танки будут собирать на заводе в Авади, где в настоящее время выпускают Т-90С.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
28.12.2017
Индийская программа перспективного танка FRCV
20.09.2017
Стратегия недоучек
16.12.2011
Успехи лицензионного производства Т-90С в Индии
03.04.2008
Броня заговорит по-французски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор