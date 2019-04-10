В Москву на конференцию по безопасности приедут главы Минобороны 35 стран
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
По словам министра обороны, в повестку конференции "включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев".
"Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству", - сказал Шойгу.
Он отметил, что часть деловой программы форума впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Московской области.
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