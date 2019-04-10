В Москву на конференцию по безопасности приедут главы Минобороны 35 стран

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из ста государств. Своё участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам министра обороны, в повестку конференции "включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев".

"Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству", - сказал Шойгу.

Он отметил, что часть деловой программы форума впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Московской области.