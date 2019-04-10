Войти
10.04.2019
РИА Новости

В Москву на конференцию по безопасности приедут главы Минобороны 35 стран

36
0
0
Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Ожидаем приезда на форум военных делегаций и ведущих экспертов более чем из ста государств. Своё участие уже подтвердили 35 руководителей оборонных ведомств", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам министра обороны, в повестку конференции "включены актуальные вопросы укрепления глобальной и региональной стабильности, в том числе касающиеся последствий разгрома террористов в Сирии, политического урегулирования в стране, гуманитарных аспектов постконфликтного восстановления и возвращения беженцев".

"Также планируется обсудить проблемы противоракетной обороны, миротворчества и новые подходы к международному военному сотрудничеству", - сказал Шойгу.

Он отметил, что часть деловой программы форума впервые пройдёт на базе парка "Патриот" в Московской области.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
08.10.2018
Обсудят С-300: Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным
05.10.2018
ЗРС С-300, поставленные Россией в Сирию, обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их применения
20.03.2018
"Нас не слышно, но мы здесь". Репортаж с самой тихой подлодки в мире
06.12.2017
Поражение по очкам
03.07.2013
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов провели переговоры с начальником Генштаба НОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор