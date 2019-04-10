На Украину прибудут более 150 элитных десантников из США

В ближайшее время на Украину прибудут более 150 бойцов из подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, известной как Screaming eagles ("Кричащие орлы". — Ред.). Об этом сообщил в своем Facebook украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Как уточнил дипломат, военные будут тренировать украинцев в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом.

Чалый напомнил, что недавно "как раз" говорил о важности военного стратегического партнерства Киева и Вашингтона с начальником штаба армии США генералом Марком Милли.

"Убедился — этот боевой генерал слов на ветер не бросает", — подчеркнул посол.

Яворовский учебный центр площадью 36 тыс. га создан во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории располагается Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где на регулярной основе работают западные военные инструкторы.

101-я воздушно-десантная дивизия — одна из самых престижных подразделений в армии США и единственная структура с двумя бригадами авиации. Бойцы подготовлены для проведения десантных операций с использованием вертолетов. Штаб и управление 101-й ВДД СВ находятся в гарнизоне СВ США Форт-Кэмпбелл, Кентукки.