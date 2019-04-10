"Роскосмос" заявил о сотрудничестве с Генпрокуратурой во время проверки

Руководство "Роскосмоса" не только знает о результатах проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно предоставляло ей документы внутреннего аудита, сообщает пресс-служба госкорпорации во вторник, 9 апреля.

Как пояснили в "Роскосмосе", на основании этих материалов на предприятиях ракетно-космической отрасли уже в конце 2018 года были приняты "исчерпывающие меры" для наведения порядка.

Более того, по ряду подобных фактов гендиректор корпорации еще осенью прошлого года лично проинформировал президента РФ Владимира Путина, уточняет пресс-служба.

Также была сформирована "централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля" в целях повышения контроля за законностью деятельности. Руководство "Роскосмоса" пообещало продолжить наводить порядок и "декриминализировать" отрасль.

По информации из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году стало известно, что более 1,6 млрд рублей были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха". Деньги выделили на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.