Эстонские хакеры пойдут в авангарде военных операций НАТО

В Таллине открылся новый Учебный центр кибербезопасности.

Об этом сообщает err.ee. В стенах этого учреждения будет идти подготовка специалистов для военных структур, кроме того, своих сотрудников в нем смогут обучать и представители крупных частных предприятий.

В деятельности центра будут участвовать фирмы, которые занимаются обучением профессиональных программистов. "Прежде всего, речь идёт о фирмах, которые занимаются созданием программ для кибербезопасности. И, с другой стороны, это фирмы, которые управляют важными инфраструктурными объектами. В случае Эстонии, это действительно крупные телекоммуникационные фирмы, а также крупные банки", - пояснил министр обороны Юри Луйк.

Учреждение, однако, прежде всего, ориентировано на обучение специалистов НАТО. Его представители хвалятся, что Эстония известна в альянсе, как надёжный партнёр в этой сфере.

"Уже сегодня в сфере совместных учений мы плотно сотрудничаем с Австрией, Великобританией и Люксембургом. Также нашими партнёрами являются Корея и Сингапур. На этом мероприятии представлено множество различных эстонских стартапов, с которыми у нас тесное сотрудничество в области развития технологий", - рассказал руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Инвестиции на создание центра превысили € 18 млн. Из них 6 млн вложил Североатлантический альянс.