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10.04.2019
Военное обозрение

Госдеп США одобрил продажу Индии многоцелевых вертолётов Sikorsky MH-60R

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Военно-морские силы Индии в скором времени получат на вооружение американские противолодочные вертолеты MH-60R Seahawk (Поморник). Как передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com, Госдеп США одобрил запрос индийского флота на приобретение 24 противолодочных винтокрылых машин.

Источник изображения: flightglobal.com

Индийское Минобороны осенью прошлого года запросило у Соединенных Штатов 24 многоцелевых вертолёта Sikorsky MH-60R, включая комплект оборудования и вооружения. В планах ВМС Индии получить вертолеты уже к 2022 году.

2 апреля американский Госдеп одобрил поставку вертолетов MH-60R Seahawk Индии. Кроме самих винтокрылых машин в поставку также войдут: 30 многорежимных радаров APS-153 (V), 60 двигателей T700-GE-401C, 24 бортовые системы (ALFS), 1000 гидроакустических буёв AN/SSQ-36/53/62; 10 ракет AGM-114 Hellfire, 38 ракет APKWS; 70 приборов ночного видения AN/AVS-9, а также другое вооружение и оборудование.

Сумма контракта может составить 2,6 млрд долларов, хотя в прошлом году Минобороны Индии закладывало на эту сделку не более 1,9 млрд долларов.

Необходимо отметить, что в ВМС Индии сложилось катастрофическое положение с новыми вертолетами. Еще в 2017 году индийские ВМС заявили о необходимости закупить более 200 новых машин, которые пойдут на смену устаревшим HAL Chetak (лицензионная копия французского Arospatiale Alouette 3) и Sea King, закупленных у Великобритании еще в 80-е годы (Sikorsky MH-60R пойдут на смену Sea King).

Вертолёт Sikorsky MH-60R Seahawk — противолодочная модификация вертолёта UH-60 Black Hawk.

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Страны
Великобритания
Индия
США
Франция
Продукция
AGM-114
APKWS
SH-60
UH-60
Компании
HAL
Sikorsky Aircraft
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