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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Ростех в минувшем году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений

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У стенда компании Ростех. Архивное фото
У стенда компании Ростех. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ростех в 2018 году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений на предприятиях, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Речь идёт о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности Ростеха и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию СМИ о выявленных хищениях в Ростехе.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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