Ростех в минувшем году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений
У стенда компании Ростех. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ростех в 2018 году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений на предприятиях, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Речь идёт о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности Ростеха и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию СМИ о выявленных хищениях в Ростехе.
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