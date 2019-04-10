Ростех в минувшем году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ростех в 2018 году инициировал возбуждение более 250 уголовных дел по фактам нарушений на предприятиях, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Речь идёт о фактах, выявленных на предприятиях во взаимодействии со службами безопасности Ростеха и холдингов. Есть множество случаев, когда мы сами находим нарушителя, инициируем проверки. Только за 2018 год было инициировано более 250 уголовных дел", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию СМИ о выявленных хищениях в Ростехе.