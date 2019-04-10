Боевой комплекс "Уран-9" избавили от выявленных недостатков

Российский дистанционно управляемый комплекс "Уран-9" прошел модернизацию, в ходе которой были устранены ранее выявленные недостатки. Об этом сообщил замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

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По словам Макушева разработчики устранили недостатки боевого робота "Уран-9", выявленные в ходе его эксплуатации и в настоящее время боевая машина полностью готова к применению в российской армии.

Ранее сообщалось, что в ходе опытно-боевой эксплуатации комплекса "Уран-9" были обнаружены недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Отмечалась низкая надёжность ходовой части, нестабильная работа 30-мм пушки, несвоевременное срабатывание цепей пуска, а также отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Кроме этого военные высказали претензии по неспособности робота вести стрельбу в движении.

В комплекс "Уран-9" входят две гусеничные боевые машины с дистанционным управлением, пункт управления и транспорт для их транспортировки. Базовое вооружение боевых машин состоит из автоматической 30-мм пушки 2А72 и спаренного 7,62-мм пулемёта, противотанковых управляемых ракет "Атака" и ПЗРК "Игла". Вооружение может меняться в зависимости от выполняемых задач.

Комплекс "Уран-9" был принят на вооружение российской армии в 2016 году.