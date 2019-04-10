Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" выполнен на четверть, завершится в 2020 году - Шойгу

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" планируется завершить в 2020 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года", - сказал С.Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Госконтракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле 2018 года, напомнил министр.

"О том, как идет работа на корабле, поговорим в ходе совещания", - сказал С.Шойгу.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

"Адмирал Кузнецов" после инцидента был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в ОСК), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял в марте 2019 года, что инцидент, произошедший при выводе авианосца "Адмирал Кузнецов" из плавучего дока ПД-50 не повлияет на сроки завершения его ремонта и модернизации.

"Готов план по проведению работ. Мы его доложили в министерство обороны и правительство. Все работы по ремонту и модернизации будут завершены в 2021 году", - сказал А.Рахманов журналистам.

При этом он не исключил "возможного сдвига вправо" на два-три месяца сроков завершения работ.