Новый серийный Ил-76МД-90А передан на покраску

ЦАМТО, 9 апреля. Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало на покраску новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 0202.

Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны России. Согласно производственному графику, специалисты "Авиастара" выполнили полный комплекс работ по производству второго серийного Ил-76-МД-90А, монтажу систем и оборудования, установке современной авионики.

Работы по окраске серийного транспортника уже ведутся на специализированном предприятии АО "Спектр-Авиа".

Окраска воздушного судна производится на основе российской акрило-уретановой матовой эмали АК-1206. Покрытие имеет специальные защитные свойства, обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.

По завершении окрасочных работ самолет оттранспортируют в производство окончательной сборки для выполнения предъявительских работ и последующей передачи на летно-испытательный комплекс. После проведения этапа наземных отработок и летных испытаний Ил-76МД-90А будет передан заказчику. Всего, согласно производственной программе 2019 года, ульяновский завод планируется передать в эксплуатацию шесть самолетов. Ранее, 2 апреля 2019 года первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, изготовленный в соответствии с требованиями Минобороны России, был передан в эксплуатацию.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина". Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Установка современных двигателей ПС-90А-76, модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".