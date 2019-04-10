Ущерб от фирм-однодневок в сфере ОПК превысил 17 миллиардов рублей

ЦАМТО, 9 апреля. Прокуратура выявила в 2018 году в сфере ОПК более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд. рублей.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ.

"Только в прошлом году прокурорами выявлено более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд. рублей. По данным и иным фактам противоправных действий в сфере ОПК по материалам прокурорских проверок возбуждено 437 уголовных дел", – отмечается в докладе.