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10.04.2019
ЦАМТО

Ущерб от фирм-однодневок в сфере ОПК превысил 17 миллиардов рублей

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Юрий Чайка
Юрий Чайка.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 9 апреля. Прокуратура выявила в 2018 году в сфере ОПК более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд. рублей.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ.

"Только в прошлом году прокурорами выявлено более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд. рублей. По данным и иным фактам противоправных действий в сфере ОПК по материалам прокурорских проверок возбуждено 437 уголовных дел", – отмечается в докладе.

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Страны
Россия
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