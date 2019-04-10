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10.04.2019
ТАСС

Индия решила закупить дополнительную партию танков Т-90

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Танки Т-90
Танки Т-90.
Источник изображения: EPA/YURI KOCHETKOV

РФ продолжит оказывать содействие партнерам в Индии "в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники", отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Индии приняло решение закупить дополнительную партию танков Т-90 для своих вооруженных сил, при этом российская сторона готова продлить соответствующую лицензию. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков семейства Т-90 в связи с принятым правительством Индии решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооруженных сил", - отметили в ФСВТС.

В ведомстве добавили, что Россия продолжит оказывать содействие партнерам в Индии "в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники".

Ранее во вторник британское военное издание Jane's со ссылкой на неназванные источники сообщило, что правительственный комитет по безопасности Индии одобрил приобретение у России партии из 464 танков Т-90МС российского производства.

Поставки российских танков Индии

Первый контракт на поставку танков Т-90 был подписан в 2001 году. Согласно документу, корпорация "Уралвагонзавод" должна была поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков.

В 2004 году Россия и Индия подписали дополнительный контракт на лицензионное производство тысячи танков Т-90, а спустя три года заключили соглашение на поставку еще 124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков.

В 2017 году Россия согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков. Тогда заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов уточнил ТАСС, что РФ готова "удовлетворить любое обращение индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ
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