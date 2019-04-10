Стали известны цели авиаудара по аэропорту Митига в Ливии

В ходе ракетного удара МиГ-21, принадлежащего авиационным подразделениям Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, в аэропорту Митига поврежден вертолет американского производства.

Damage at #Mitiga Airport in #Tripoli following LNA Air Force airstrike against #GNA Air Force.. #Libya Clearly they targeted military section, though not sure about logic behind target selection.. pic.twitter.com/BCo2CnomuH — Aldin рџ‡§рџ‡¦ (@aldin_ww) 8 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Если ранее сторонам, ведущим военные действия, для оценки результатов воздушных ударов приходилось проводить воздушную разведку, то сейчас не нужно поднимать в воздух самолеты, достаточно просто зайти в глобальную Сеть.

Так, в Twitter довольно оперативно появились фотографии большой воронки у бетонной полосы, которая образовалась от взрыва мощной неуправляемой ракеты.

Также стало ясно, что пилот истребителя целился в два стоящих неподалеку тяжелых военно-транспортных CH-47 Chinook. Эти вертолеты ранее использовались в военных целях противниками Хафтара. Осколки попали в один из них. Внешне он кажется почти целым, но специально вызванному пожарному расчету пришлось заливать его водой.

Не исключено, что будет предпринята попытка "добить" эти винтокрылые машины, если не будут предприняты меры по их эвакуации.

Военные эксперты отмечают, что объекты в Триполи не охраняются средствами ПВО, как это сделано на авиабазе в Мисурате, где противостоящие Хафтару силы Правительства национального согласия развернули зенитные ракетные комплексы "Квадрат".

Алексей Брусилов