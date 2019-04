Греция отправит на Луну робота

Миссию "Эллада на Луну" планируется реализовать в 2022 году

АФИНЫ, 9 апреля. /ТАСС/. Греция примет участие в программе NASA по освоению Луны и планирует в 2022 году отправить туда первого робота. Об этом сообщило Министерство цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции.

Заявление о сотрудничестве, подписанное в понедельник в рамках международного космического симпозиума генеральным директором Греческой космической организации (ELDO) Георгиосом Мантзурисом и директором NASA Джимом Брайденстайном, предусматривает взаимодействие между двумя организациями в рамках программы NASA "Передовое исследование Луны и пространства вокруг нее роботом и человеком" (Advanced Human and Robotic Exploration on and around the Moon), а также начало кооперации во всех сферах изучения космоса.

Участие Греческой космической организации в программе NASA в том числе предусматривает "отправку в 2022 году первой греческой роботизированной машины на Луну для освоения ее территории и получения данных, которые будут принадлежать греческому государству и будут использоваться греческими университетами и исследователями". Участие Греции в проекте получит название Миссия "Эллада на Луну" (Hellas to the Moon).

Министр цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции Никос Паппас заявил на церемонии подписания документа, что участие Греции в программе "Эллада на Луну" позволяет причислить Афины к категории небольшого числа государств, направивших на Луну свое собственное транспортное средство. "Греческое исследовательское сообщество продемонстрировало готовность поделиться своими идеями о приоритетах исследований на поверхности Луны. Правительство Греции и Греческая космическая организация своей настойчивой и систематической работой повышают роль страны и выдвигают ее в авангард исследований на благо всего человечества", - сказал министр.

Президент Греческой космической организации Христодулос Протопапас сообщил, что теперь начинается работа его организации "в сотрудничестве с греческими академическими институтами и исследовательскими центрами, а также с греческой космической промышленностью, чтобы определить эксплуатационные требования, дизайн и конструкцию греческого лунного транспортного средства".

По словам Брайденстайна, "NASA отправится на Луну и там останется". "Уникально, что мы летим на Луну в рамках глобального альянса. Мы очень рады, что ELDO, которая работает первый год, отправится с нами на Луну", - сказал директор NASA.