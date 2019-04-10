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10.04.2019
ТАСС

Госдума расширила полномочия Роскосмоса в сфере госконтроля и создания своих структур

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Согласно документу, Роскосмос получит право принимать участие в работе иностранных структур, но только если это соответствует целям, для которых была создана госкорпорация

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, расширяющих полномочия Роскосмоса в сфере госконтроля и создания коммерческих и некоммерческих организаций, а также уточняющих порядок лицензирования космической деятельности.

В состав корпорации теперь смогут войти общества с ограниченной ответственностью, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. Помимо этого, с Роскосмоса снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Госкорпорация получит право принимать участие и в работе иностранных структур, но только если это соответствует тем целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, Роскосмос может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса Роскосмоса, полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

Согласно второму принятому документу, космическая деятельность будет подлежать лицензированию в соответствии с законом о лицензировании. Сейчас этот порядок определяет правительство. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, отсутствие законодательной регламентации данного порядка не позволяет Роскосмосу в полной контролировать соблюдение условий выданных лицензий.

Теперь же Роскосмос также наделяется полномочиями по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих космическую деятельность. Лицензии, выданные по прежним правилам, остаются в силе, если срок их действия не истек до дня вступления в силу данного закона.

Третий закон дополняет статью 19.5 КоАП новой частью, вводящей штрафы за невыполнение или несвоевременное выполнение предписания Роскосмоса об устранении нарушений требований в области лицензирования космической деятельности. Должностные лица заплатят штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или будут дисквалифицированы на 1-3 года, юридические лица выплатят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, в статье 28.3 КоАП предлагается закрепить полномочия должностных лиц Роскосмоса по составлению в таких случаях протоколов об административных правонарушениях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
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