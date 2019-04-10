Россия готова продлить лицензию на производство в Индии танков Т-90

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия готова продлить лицензию на производство танков типа Т-90 в Индии в связи с решением этой страны дополнительно закупить танки, сообщили РИА Новости во вторник в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Лицензия на производство 1000 Т-90С была передана Индии в 2001 году. Ранее Россия уже продляла лицензию и выражала готовность удовлетворить любое предложение по поставкам танков или их производству в Индии.

"Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков семейства T-90 в связи с принятым правительством Индии решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооруженных сил. Будем продолжать сказывать нашим партнерам необходимое содействие в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники", - сказал представитель ФСВТС.

В прошлом году заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщал РИА Новости, что Россия намерена подписать с Индией контракт на увеличение программы лицензионного производства танков Т-90С.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.