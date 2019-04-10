Спикер парламента Словакии выступил против появления в стране американских баз

Включение в готовящийся договор о словацко-американском сотрудничестве в области обороны положений о возможности размещения на территории страны военнослужащих США является недопустимым.

Об этом заявил председатель парламента Словакии и лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко, передает "Словацкое радио".

"Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС", — подчеркнул он.

Спикер также напомнил, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится в США, где он намерен обсудить текст договора полностью исключающий размещение американских частей на территории республики. Кроме того, Данко подчеркнул, что соглашение с Вашингтоном не должно подрывать суверенитет Словакии и вынуждать страну участвовать в проектах, которые ей невыгодны.