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10.04.2019
Военно-промышленный курьер

Индия закупит у России танки на $ 1,93 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индия собирается закупить 464 российских танков Т-90МС на общую сумму $ 1,93 млрд, решение уже согласовано в правительстве страны.

Об этом сообщило британское оборонное издание Janes, ссылаясь на информированные источники в Нью-Дели.

Решение было принято на заседании комитета индийского кабмина по безопасности, которое состоялось в начале апреля и проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди.

Теперь должно последовать подписание контракта между минобороны Индии и "Рособоронэкспортом". По словам источников, оно может состояться в течение следующих нескольких месяцев.

Eadaily  отмечает, что Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение российских танков еще в ноябре 2016 года.

 

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Страны
Великобритания
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
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