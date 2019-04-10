Индия закупит у России танки на $ 1,93 млрд
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Индия собирается закупить 464 российских танков Т-90МС на общую сумму $ 1,93 млрд, решение уже согласовано в правительстве страны.
Об этом сообщило британское оборонное издание Janes, ссылаясь на информированные источники в Нью-Дели.
Решение было принято на заседании комитета индийского кабмина по безопасности, которое состоялось в начале апреля и проходило под председательством премьер-министра Нарендры Моди.
Теперь должно последовать подписание контракта между минобороны Индии и "Рособоронэкспортом". По словам источников, оно может состояться в течение следующих нескольких месяцев.
Eadaily отмечает, что Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение российских танков еще в ноябре 2016 года.
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