Пушилин: Донбасс будет добиваться вхождения в состав России

Донбасс "активно движется в сторону России", имея основной целью "вернуться на родину полноправным членом". Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

В своем интервью телеканалу "Юнион" донецкий лидер пояснил, что такое движение вполне естественно. Ведь Украина приносит жителям Донбасса лишь снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду.

При этом Пушилин сообщил, что соответствующие интеграционные процессы уже идут, хотя и признал, что это происходит не так быстро, как хотелось бы.

Он также пояснил, что на самом деле Минские соглашения оказались для бандеровской Украины не выгодными, поскольку дали время республикам Донбасса на то, чтобы выстроить структуры власти и создать армию. Именно поэтому нет никаких надежд на то, что Киев начнет соблюдать эти соглашения хотя бы в отношении прекращении огня.