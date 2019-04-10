"Акула-молот" не взлетела

Единственный в Европе коммерческий производитель военных беспилотников компания Piaggio Aerospace не справилась со своей задачей. Вчера, 8 апреля, портал ilpost.it сообщил о том, что Минобороны Италии официально отказалось от закупки беспилотников P.1HH HammerHead.

Серьёзные проблемы у Piaggio Aerospace начались в прошлом году, когда ВВС Объединённых Арабских Эмиратов отменили заказ на поставку дронов P.1HH HammerHead. Официальное решение ссылалось на "задержки и сбои в программе". При этом неофициальной причиной отказа от дронов называется то, что Италия срывает график инвестирования в разработку новой модификации беспилотника P.2HH и откладывает их заказ для своих ВВС, что было оговорено в контракте с ОАЭ.

Беспилотник P.1HH HammerHead. Источник изображения: piaggioaerospace.it

Вчера стало известно, что итальянские военные не просто отказались от разработки P.2HH, но и подвергли критике уже собранные P.1HH. Начальник штаба ВВС Италии Альберто Россо на слушаниях в нижней палате итальянского парламента назвал уже построенные аппараты "восемью железками". Piaggio Aerospace осталась с нереализованными дронами и огромными долгами за уже поставленное оборудование и компоненты для P.1HH HammerHead — так, компании Leonardo задолжали свыше €100 млн. Теперь правительству предстоит решить судьбу компании, которая уже объявила о банкротстве и находится на внешнем управлении.

Беспилотник P.1HH HammerHead (англ. — "акула-молот") разработан на базе административного самолёта Piaggio P.180. Дрон предназначен для выполнения патрульных и разведывательных задач. Согласно классификации, P.1HH HammerHead является средневысотным БПЛА большой продолжительности полёта. Дрон может подниматься на высоту до 13,7 км и развивать скорость до 730 км/ч. Беспилотник, оснащённый двумя двигателями с толкающими винтами, способен летать на большой высоте на малых скоростях (250 км/ч). Продолжительность полёта может достигать 16 часов. Максимальный взлётный вес дрона — 6,1 т.