В Крыму экипажи морской авиации ЧФ подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота были подняты по учебной тревоге и провели воздушный бой с выполнением фигур высшего пилотажа.
Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ Алексей Рулев.
- В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения экипажи самолетов ушли из-под удара условного противника и перебазировали авиацию на запасные аэродромы, выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке, провели учебный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа, - рассказал Рулев.
В проверке были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27.
Юлия Крымова (Севастополь)
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