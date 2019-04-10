В Крыму экипажи морской авиации ЧФ подняты по тревоге

Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота были подняты по учебной тревоге и провели воздушный бой с выполнением фигур высшего пилотажа.

Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ Алексей Рулев.

- В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения экипажи самолетов ушли из-под удара условного противника и перебазировали авиацию на запасные аэродромы, выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке, провели учебный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа, - рассказал Рулев.

В проверке были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Юлия Крымова (Севастополь)