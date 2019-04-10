Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску

Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба "Авиакомплекса имени Ильюшина".

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Согласно распространенному пресс-релизу, на третьем транспортнике Ил-76МД-90А для Минобороны выполнен полный комплекс работ по производству, монтажу систем и оборудования, установке современной авионики. Самолет под заводским номером 0202 передан на покраску, после окончания которой самолет будет передан в производство окончательной сборки для выполнения предъявительских работ и последующей передачи на летно-испытательный комплекс.

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А был передан Минобороны 2 апреля. Второй серийный транспортник в настоящее время находится на этапе летных испытаний и готовится к передаче военным.

В пресс-службе "Ильюшина" отметили, что всего в 2019 году планируется передать Минобороны шесть новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Всего же российское военное ведомство планирует закупить до 2030 года свыше 100 данных самолетов, а также созданных на их базе топливозаправщиков.

Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.