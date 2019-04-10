США объявили себя главными в освоении Луны

Соединенные Штаты должны возглавить международную коалицию по изучению Луны, а лунная программа должна осуществляться только под эгидой США. Такое заявление сделал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании Fox News, передает ТАСС.

Источник изображения: NASA

Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, это США. В этом заключается роль США как лидера и как великой страны

- заявил он.

Глава NASA сообщил, что обсуждал вопрос возвращения астронавтов на Луну с 20 руководителями национальных космических ведомств на симпозиуме в Колорадо-Спрингс. По его словам президент США Дональд Трамп поставил перед США "впечатляющую задачу": обеспечить пребывание на Луне и американские астронавты "возвращаются на естественный спутник Земли, чтобы там остаться".

Брайденстайн подчеркнул, что Трамп также велел сотрудничать с коммерческими и международными партнерами в "использовании лунных ресурсов". Он подчеркнул, что освоение Луны должно стать ступенькой для организации экспедиции на Марс.

Ранее Дональд Трамп поставил NASA задачу провести высадку астронавтов на лунную поверхность в 2024 году.