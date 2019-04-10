Москва и Дели обсуждают контракт на дополнительную сборку по лицензии крупной партии танков

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели обсуждают контракт на лицензионную сборку в Индии более 400 танков Т-90МС, сообщил во вторник осведомленный собеседник "Интерфакса".

"Переговоры по этому поводу ведутся уже давно. С российской стороны есть готовность реализовать такой контракт", - сказал он.

По его словам, речь идет о продлении лицензии на сборку танков на территории Индии. В данном случае речь идет о дополнительном лицензионном производстве танков Т-90МС, сказал собеседник "Интерфакса".

Россия предоставляла Индии лицензию на производство танков Т-90С. Лицензионное соглашение предусматривает поставки комплектующих из России с дальнейшей сборкой их в Индии.

Издание Janes сообщило накануне, что комитет по безопасности правительства Индии в апреле одобрил приобретение у России 464 танков Т-90МС. Предполагается подписание контракта на сумму почти 2 млрд долларов.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. По данным "Рособоронэкспорта", портфель заказов Индии на российскую военную технику составляет $10 млрд. У России и Индии, в частности, есть контракт на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".

Т-90МС - экспортная версия нового российского танка Т-90М. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") организовал презентацию этого танка, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", - заявил в феврале генеральный директор ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УВЗ) главный конструктор Андрей Терликов.

По его словам, Т-90МС оснащён новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств.

"Танк оснащён мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", - сказал А.Терликов.

Он сообщил, что боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн. "Это дает значительные преимущества перед конкурентами по показателям тактической мобильности, в том числе по запасу хода, проходимости, авиатранспортабельности", - сказал он.

"Т-90МС перешёл в цифровую эру управления войсками и оружием. Танк приобрел новую систему управления огнём, построенную на современных цифровых технологиях с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика. Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением", - заявил А.Терликов.