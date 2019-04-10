Роскосмос содействовал проверке Генпрокуратуры - заявление корпорации

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Роскосмос предоставил Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на предприятиях госкорпорации, говорится в заявлении Роскосмоса.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорится в сообщении госкорпорации.

Так там прокомментировали сообщения в СМИ о выявленных Генпрокуратурой хищениях на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В Роскосмосе напомнили, что для повышения контроля над законностью финансово-хозяйственной деятельности была сформирована централизованная вертикально интегрированная система финансового контроля.

"Наведения порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены", - подчеркнули в Роскосмосе.