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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос содействовал проверке Генпрокуратуры - заявление корпорации

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Роскосмос предоставил Генпрокуратуре материалы Службы внутреннего аудита для проверки, в конце прошлого года были приняты исчерпывающие меры для наведения порядка на предприятиях госкорпорации, говорится в заявлении Роскосмоса.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов Службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - говорится в сообщении госкорпорации.

Так там прокомментировали сообщения в СМИ о выявленных Генпрокуратурой хищениях на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В Роскосмосе напомнили, что для повышения контроля над законностью финансово-хозяйственной деятельности была сформирована централизованная вертикально интегрированная система финансового контроля.

"Наведения порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены", - подчеркнули в Роскосмосе.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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