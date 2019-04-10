National Interest узнал о смертоносной российской "пуле" для лучших танков США

Российские инженеры сумели сконструировать бронебойный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном, который представляет угрозу для западных танков. Об этом говорится в статье авторитетного американского издания The National Interest под названием "У России есть "пуля", которая может убить лучший танк Америки".

По информации журнала, три пушки 2А82 калибра 125 были изготовлены еще в 2003 году и прошли огневые испытания — из них произвели более 1,2 тыс. выстрелов. Это орудие увеличивало давление на вылетавшие из ствола снаряды, что в результате приводило к повышению начальной скорости снаряда, его пробивной способности и точности.

2A82 может вести стрельбу новыми БОПС 3БМ69 "Вакуум-1" и 3БМ70 "Вакуум-2" (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм. Согласно данным издания, их скорость составляет 2 км/с и на этом расстоянии пуля может пробивать броню толщиной 900–1000 мм, обладая энергией 15 мегаджоулей.

Автор статьи пришел к выводу, что если эта информация верна, то российский танковый снаряд на средней дальности будет "с высокой степенью надежности" поражать западные танки. Речь идет об американских боевых машинах "Абрамс", немецких "Леопард-2" и британских "Челленджер-2". Лобовая броня этих танков примерно соответствует 800 мм гомогенной катаной брони.

Пушку 2А82 планировалось установить на российские танки Т-72 и Т-90, однако эти данные так и не нашли подтверждения, добавляет издание. Новое орудие решили установить на танки Т-14 "Армата", но этих машин всё еще мало в действующих войсках, уточняет NI.

В качестве доказательства своих слов издание ссылается на российского военного блогера Алексея Хлопотова, который пишет, что изначально для оснащения досерийных Т-14 было закуплено 13 орудий 2A82-M1. Еще 24 закупили в декабре 2017 года, благодаря чему удалось создать один батальон Т-14 в количестве 36 машин.

Американский журнал напоминает, что в 2017 году российские военные СМИ сообщали, что орудием 2А82 планировалось оборудовать модернизированный танк Т-90. Однако, по мнению Хлопотова, пушка не будет установлена даже на создаваемом танке Т-90М, поскольку "российская промышленность не в состоянии производить это орудие".