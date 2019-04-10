Войти
10.04.2019
Известия.ru

National Interest узнал о смертоносной российской "пуле" для лучших танков США

56
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Российские инженеры сумели сконструировать бронебойный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном, который представляет угрозу для западных танков. Об этом говорится в статье авторитетного американского издания The National Interest под названием "У России есть "пуля", которая может убить лучший танк Америки".

По информации журнала, три пушки 2А82 калибра 125 были изготовлены еще в 2003 году и прошли огневые испытания — из них произвели более 1,2 тыс. выстрелов. Это орудие увеличивало давление на вылетавшие из ствола снаряды, что в результате приводило к повышению начальной скорости снаряда, его пробивной способности и точности.

2A82 может вести стрельбу новыми БОПС 3БМ69 "Вакуум-1" и 3БМ70 "Вакуум-2" (из вольфрама и обедненного урана), длина которых составляет 900 мм. Согласно данным издания, их скорость составляет 2 км/с и на этом расстоянии пуля может пробивать броню толщиной 900–1000 мм, обладая энергией 15 мегаджоулей.

Автор статьи пришел к выводу, что если эта информация верна, то российский танковый снаряд на средней дальности будет "с высокой степенью надежности" поражать западные танки. Речь идет об американских боевых машинах "Абрамс", немецких "Леопард-2" и британских "Челленджер-2". Лобовая броня этих танков примерно соответствует 800 мм гомогенной катаной брони.

Пушку 2А82 планировалось установить на российские танки Т-72 и Т-90, однако эти данные так и не нашли подтверждения, добавляет издание. Новое орудие решили установить на танки Т-14 "Армата", но этих машин всё еще мало в действующих войсках, уточняет NI.

В качестве доказательства своих слов издание ссылается на российского военного блогера Алексея Хлопотова, который пишет, что изначально для оснащения досерийных Т-14 было закуплено 13 орудий 2A82-M1. Еще 24 закупили в декабре 2017 года, благодаря чему удалось создать один батальон Т-14 в количестве 36 машин.

Американский журнал напоминает, что в 2017 году российские военные СМИ сообщали, что орудием 2А82 планировалось оборудовать модернизированный танк Т-90. Однако, по мнению Хлопотова, пушка не будет установлена даже на создаваемом танке Т-90М, поскольку "российская промышленность не в состоянии производить это орудие".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
23.09.2016
Топ-5 современных танков: российский Т-14 против американского M1A2 Abrams
13.05.2015
«Армата» определит основные тренды в мировом танкостроении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор