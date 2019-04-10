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10.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил угрозы США наказать Египет за покупку Су-35

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Источник изображения: Олег Смыслов/РИА Новости

"Откровенно выкручивание рук важным партнерам – это может принести краткосрочный результат. Но в долгосрочном плане очень чревато", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал угрозы США наложить санкции на Египет в случае покупки российских истребителей Су-35.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов назвал "вполне привычной" формой политизированной конкуренции угрозы США в адрес стран за покупку российских вооружений. "У Соединенных Штатов в руках есть уникальный инструмент, которого нет больше ни у кого. Это возможность политическим давлением регулировать экономические действия других стран", – сказал эксперт.

В Белом доме пригрозили Египту санкциями в случае покупки истребителей Су-35. Администрация США сослалась на принятый в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Белый дом указал на ситуации с покупкой российского оружия Китаем, Индией и Турцией, после чего призвал "страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону".

В американской администрации выразили надежду, что Египет оценит ситуацию и решит "не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов", "больше ориентироваться на Запад, на США".

В случае если США попытаются наложить такие санкции на Египет, то Вашингтон столкнется с определенными ограничителями, "потому что откровенно выкручивание рук важным партнерам может принести краткосрочный результат, но в долгосрочном плане это очень чревато". "В Вашингтоне есть люди, которые понимают, что такие санкции – инструмент обоюдоострый", – пояснил эксперт.

В то же время Египет, отметил эксперт, весьма сильно зависит от США материально и политически. "Сейчас начнется сложная игра. США несколько упустили свои позиции на Ближнем Востоке, и очень нервно смотрят на то, как с участием России там перестраивается геополитическая карта. Поэтому, не будучи готовы к серьезным военно-силовым действиям, США будут охотно использовать свой финансово-экономический потенциал", – рассказал Лукьянов.

Эксперт добавил, что США также должны учитывать интересы Израиля, которому выгодно, чтобы ситуация с Египтом была более контролируемой американцами. "Я бы не спешил делать прогнозы по поводу сделки. Но то, что это не будет легкий контракт для России – тут сомнений нет", – подытожил Лукьянов.

В марте сообщалось, что Россия и Египет подписали контракт на сумму около 2 млрд долларов на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, которые значительно повысят боевой потенциал парка египетских ВВС.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
Су-35
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