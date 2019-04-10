Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе
В Роскосмосе оригинально отреагировали на доклад Чайки о хищениях
Генпрокуратура назвала новые данные об объемах хищений в Роскосмосе и Ростехе. Получается, что из этих организаций украли свыше 1,6 млрд руб.
Свыше 1,6 млрд рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, деньги эти были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.
с которым ознакомилось РИА "Новости".
По материалам прокурорских проверок возбкждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.
Всего в прошлом году генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций (Роскосмос, Росатом, Концерн "Алмаз-Антей", ОАК, "Уралвагонзавод"), говорится в сообщении.
Это не первая претензия к Роскосмосу со стороны контролирующих ведомств, обвинения в хищениях, нецелевом использовании бюджетных денег звучат в отношении к госкорпорации последние несколько лет.
В ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении Роскосмоса заведено 16 уголовных дел. По его словам, по результатам проверки за время с 2017-го по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.
"Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе", - сказал Куренной. Он добавил, что деятельность нынешнего руководства Роскосмоса также находится под контролем.
Тогда же прозвучали обвинения в отношении Роскосмоса и со стороны Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.
"Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано", - сказал председатель Счетной палаты.
О том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса", Кудрин сообщил еще в июне в 2018 года. Тогда же называлась конкретная сумма - 760 млрд рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность "Роскосмоса" перед бюджетом в размере 47 млрд руб.
Реагируя на эту информацию, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
призванной создать образ "пожирающей федеральные деньги" структуры.
"Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов - ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим", - заявил тогда руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. - Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе. Планомерно пытаются сложить образ "Роскосмоса" как самого большого должника и отрасли, "пожирающей федеральные деньги". Цель - лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA".
"Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев на совещании о развитии корпорации.
Отдел "Наука"
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