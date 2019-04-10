Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе

В Роскосмосе оригинально отреагировали на доклад Чайки о хищениях

Генпрокуратура назвала новые данные об объемах хищений в Роскосмосе и Ростехе. Получается, что из этих организаций украли свыше 1,6 млрд руб.

Свыше 1,6 млрд рублей похищены на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, деньги эти были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.

Такие данные приводятся в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в прошедшем 2018 году,

с которым ознакомилось РИА "Новости".

По материалам прокурорских проверок возбкждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

Всего в прошлом году генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций (Роскосмос, Росатом, Концерн "Алмаз-Антей", ОАК, "Уралвагонзавод"), говорится в сообщении.

В Роскосмосе информацию о выявленных нарушения прокомментировать отказались.

Это не первая претензия к Роскосмосу со стороны контролирующих ведомств, обвинения в хищениях, нецелевом использовании бюджетных денег звучат в отношении к госкорпорации последние несколько лет.

В ноябре 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении Роскосмоса заведено 16 уголовных дел. По его словам, по результатам проверки за время с 2017-го по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.

"Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе", - сказал Куренной. Он добавил, что деятельность нынешнего руководства Роскосмоса также находится под контролем.

Тогда же прозвучали обвинения в отношении Роскосмоса и со стороны Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, большие проблемы с Роскосмосом связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.

"Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано - и сейчас идут расследования", - сказал Кудрин.

"Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано", - сказал председатель Счетной палаты.

О том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности "Роскосмоса", Кудрин сообщил еще в июне в 2018 года. Тогда же называлась конкретная сумма - 760 млрд рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность "Роскосмоса" перед бюджетом в размере 47 млрд руб.

Реагируя на эту информацию, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

В декабре 2018 года в ответ на волну критики в госкорпорации заявили о проводящейся в ее отношении "информационной атаке",

призванной создать образ "пожирающей федеральные деньги" структуры.

"Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов - ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим", - заявил тогда руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. - Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе. Планомерно пытаются сложить образ "Роскосмоса" как самого большого должника и отрасли, "пожирающей федеральные деньги". Цель - лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA".

Свою порцию критики получил глава Роскосмоса от председателя правительства Дмитрия Медведева в феврале.

"Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев на совещании о развитии корпорации.

Отдел "Наука"