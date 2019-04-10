В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

ЦАМТО, 9 апреля. Египет и другие страны, которые хотят закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. Страны, которые делают такие заказы, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия применения закона – ред.). У нас уже есть такая ситуация с Китаем, Индией и Турцией, которая является союзником НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьезно относиться к этому закону", – сказал он, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом российских Су-35.

Как напоминает агентство, ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд. долл., вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

В ФСВТС "РИА Новости" ранее сообщили, что Россия и Египет во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.