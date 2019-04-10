Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку у России ЗРС С-400 суверенным правом Турции

ЦАМТО, 9 апреля. Никто не может требовать от Турции отказаться от покупки у России комплексов С-400, это суверенное право страны. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что "когда третьи стороны будут делать те или иные шаги, нас спрашивать не будут". Эрдоган подчеркнул, что Анкара, как и другие независимые страны, принимает решения на основании своих интересов.

"Дорожную карту по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделаны, все уже закончено. Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право, наше решение. Никто не может требовать от нас отказаться от этого", – заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции, отвечая на вопрос о давлении США на Анкару в этом вопросе.