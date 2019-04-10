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10.04.2019
ЦАМТО

Делегация Минобороны России на иранском острове Киш приступила к работе по подготовке конкурса "Глубина-2019"

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Водолазы. Архивное фото
Водолазы. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 9 апреля. Делегация Минобороны РФ прибыла на иранский остров Киш в акватории Персидского залива, где приступила к обсуждению вопросов, касающихся проведения международного этапа конкурса по водолазному многоборью "Глубина-2019".

В составе российской делегации в Иран прибыли заместитель начальника Главного штаба ВМФ контр-адмирал Владимир Земсков, заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Александр Перязев, а также представители Главного командования ВМФ.

Совместно с офицерами Военно-морских сил Исламской Республики Иран под руководством контр-адмирала Парвиза Салемипанаха российская делегация проводит рекогносцировку инфраструктуры мест проведения международного этапа конкурса.

По результатам совместной работы российской и иранской сторон планируется подписание совместного протокола, регламентирующего место проведения состязаний, размещение команд стран-участниц конкурса, обеспечение безопасности при выполнении водолазных спусков, типы используемого водолазного снаряжения, бытовое и культурное обеспечение.

В начале августа в территориальных водах Ирана состоится международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина-2019". В нем примут участие лучшие водолазные специалисты стран, которые официально подадут заявки по линии международного военного сотрудничества в Международную ассоциацию Армейских игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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