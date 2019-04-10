Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества России и Турции в сфере ВТС

ЦАМТО, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил, что в военно-технической сфере у РФ и Турции есть перспективы для сотрудничества, страны могут выйти на совместное производство высокотехнологичной продукции.

"Военно-техническое сотрудничество – это высокотехнологичное производство. Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники", – цитирует "РИА Новости" В.Путина.