Американский военный катер на подводных крыльях впервые попал на видео

Отделение Кардерок (Carderock) центра боевого применения надводных сил ВМС США выпустило очередную видеоподборку, куда попал новейший военный катер на подводных крыльях. Он был разработан учеными Кардерока для проведения специальных операций.

По мере того как "летающий катер" набирает скорость, он поднимает корпус из воды, благодаря чему уменьшается сопротивление. Судно буквально "летит" над водой. По сообщению Defence Blog, это первый прототип нового семейства высокоскоростных надводных кораблей из композитных материалов. Официальных комментариев ВМС США на этот счет нет.

Первым на показанный катер обратил внимание пользователь Twitter, разместивший пару секунд из видео, опубликованного отделением Кардерок. Впрочем, пользователи уже отметили, что катер "быстрый, но уязвимый".

Майя Бирюкова