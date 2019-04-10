Войти
10.04.2019
ТАСС

В Роскосмосе прокомментировали итоги прокурорской проверки

55
0
0
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как отметил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, "наведение порядка и дальнейшая декриминализация" отрасли будут продолжены

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой еще в 2018 году. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - заявил Устименко.

Он подчеркнул, что "наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией (Роскосмоса) будут продолжены".

Официальный представитель добавил, что по ряду выявленных внутренними проверками фактов гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "осенью прошлого года лично информировал главу государства". Для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля, сообщил Устименко.

Как пояснили ТАСС в госкорпорации, "выявленные прокуратурой по собственным проверкам Роскосмоса хищения связаны с делом "Москапстроя" по НИЦ РКП и "Техномашу". В корпорации отметили, что директоры РКП и "Техномаша" - Олег Галайда и Дмитрий Панов - уволены.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
20.02.2019
Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту
20.02.2019
Часть испытателей корабля "Федерация" перешла из РКК "Энергия" в S7 Space
13.08.2018
Рогозин уточнил сроки старта российской лунной программы
09.08.2018
Путин поддержал предложение оснащать все самолеты авиакомпаний РФ модулем ГЛОНАСС
15.04.2015
Космодром Восточный строят без проекта и сметы
18.10.2012
Дмитрий Рогозин не к тому прислушался
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор