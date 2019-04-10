В Роскосмосе прокомментировали итоги прокурорской проверки

Как отметил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, "наведение порядка и дальнейшая декриминализация" отрасли будут продолжены

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой еще в 2018 году. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации. На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - заявил Устименко.

Он подчеркнул, что "наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией (Роскосмоса) будут продолжены".

Официальный представитель добавил, что по ряду выявленных внутренними проверками фактов гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин "осенью прошлого года лично информировал главу государства". Для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля, сообщил Устименко.

Как пояснили ТАСС в госкорпорации, "выявленные прокуратурой по собственным проверкам Роскосмоса хищения связаны с делом "Москапстроя" по НИЦ РКП и "Техномашу". В корпорации отметили, что директоры РКП и "Техномаша" - Олег Галайда и Дмитрий Панов - уволены.