ГП предложила обязать представительства Минобороны проверять затраты на ГОЗ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Генпрокуратура считает необходимым обязать военные представительства Минобороны проверять достоверность фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения гособоронзаказа.

"В целях усиления финансовой дисциплины при исполнении государственного оборонного заказа генпрокуратурой РФ инициировано рассмотрение вопроса о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность военных представительств Минобороны России, в части закрепления за ними обязанности по проверке достоверности фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

В настоящее время, отмечается в докладе, в законодательстве отсутствует обязанность военных представительств Минобороны по проверке затрат на всех этапах реализации оборонного заказа, что "нередко приводит к завышению стоимости военной продукции".

"Существующая система мониторинга исполнения обязательств в указанной сфере не позволяет в полной мере противодействовать таким фактам", - говорится в тексте.