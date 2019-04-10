Войти
10.04.2019
РИА Новости

ГП предложила обязать представительства Минобороны проверять затраты на ГОЗ

38
0
0
Герб на ограде здания министерства обороны РФ
Герб на ограде здания министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Генпрокуратура считает необходимым обязать военные представительства Минобороны проверять достоверность фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения гособоронзаказа.

"В целях усиления финансовой дисциплины при исполнении государственного оборонного заказа генпрокуратурой РФ инициировано рассмотрение вопроса о внесении изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность военных представительств Минобороны России, в части закрепления за ними обязанности по проверке достоверности фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения государственного оборонного заказа", - говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

В настоящее время, отмечается в докладе, в законодательстве отсутствует обязанность военных представительств Минобороны по проверке затрат на всех этапах реализации оборонного заказа, что "нередко приводит к завышению стоимости военной продукции".

"Существующая система мониторинга исполнения обязательств в указанной сфере не позволяет в полной мере противодействовать таким фактам", - говорится в тексте.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
23.06.2014
Укрепляя обороноспособность страны
04.12.2013
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
15.11.2013
Замминистра обороны Юрий Борисов примет участие в церемонии закладки на ПСЗ «Янтарь» сторожевого корабля проекта 11356
14.10.2013
План по поставкам самолетов Су-34 для Минобороны в этом году выполнен
24.09.2012
Минобороны заключило контракты в рамках ГОЗ-2013 на сумму около 70 млрд рублей
26.02.2010
В Сухопутные войска в текущем году должно поступить около 300 танков Т-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор