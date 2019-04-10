Секретный российский самолет получил пробоину

Секретный российский самолет радиоэлектронной борьбы получил пробоину во время опытной эксплуатации. Ликвидация повреждения обошлась в полмиллиона рублей, а причины ее остаются неизвестными.

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Как сообщает ресурс Avia.pro со ссылкой на материалы "Экспериментального машиностроительного завода Мясищева", один из трех опытных экземпляров РЭБ-самолетов Ил-22ПП "Порубщик" получил пробоину топливного бака во время опытной эксплуатации в конце 2018 года. По итогам происшествия самолету потребовались ремонтные работы, общая стоимость которых составила 426 000 рублей.

Причины получения повреждения на данный момент неизвестны. Источник лишь сообщает, что проблема была с одним из топливных баков.

Ил-22ПП "Порубщик" является перспективным самолетом радиоэлектронной борьбы, на балансе министерства обороны находится три таких машины. Аббревиатура ПП означает постановщик помех, также самолет известен как изделие Л-415. Он оснащен современной аппаратурой подавления. В его арсенале имеются буксируемые передатчики, которые могут разматываться в полете на несколько сотен метров, а также боковые антенны.

Одной из главных особенностей перспективного самолета является возможность воздействовать лишь на определенный тип сигналов, не затрагивая другие. Благодаря избирательному подавлению снижается вероятность нарушения сигналов своих систем, что нередко случалось в прошлом.

Стоит отметить, что на данный момент комплекс РЭБ "Порубщик" установлены на старых самолетах, возраст которых приближается к 40 годам, что ставит перед представителями Минобороны задачи по поиску замены самолета-носителя.

К потенциальным целям порубщика относятся системы управления сетецентрической войной, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, комплексы ПВО Patriot и аналогичные им, системы управления военными БПЛА.

Ряд источников сообщает, что модернизированная версия комплекса будет способная выводить из строя военные спутники. На данный момент на замену создается новый самолет РЭБ.

Первый полет Ил-22ПП "Порубщик" совершил в 2011 году. Самолет находится в опытной эксплуатации начиная с 2014 года. Причиной установки перспективной системы на старые машины является то, что на момент запуска программы у российских ВВС не было самолета, способного по своим летно-техническим характеристикам (в первую очередь – по продолжительности полета) удовлетворить военных.