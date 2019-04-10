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10.04.2019
Интерфакс-АВН

Новый глава "Иркута" Хакимов избран на свой пост на 3 года, до апреля 2022 г

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Постройка истребителей Су-30СМ
Постройка истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". На заднем плане практически готовый самолет с серийным номером 10МК5 1609. Иркутск, 30.01.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" решил досрочно прекратить полномочия президента компании Юрия Слюсаря с 9 апреля и с 10 апреля избрать новым руководителем Равиля Хакимова.

Решение принято на заседании совета в понедельник, говорится в сообщении "Иркута".

Трудовой договор с Р.Хакимовым, согласно сообщению, будет заключен на срок до 9 апреля 2022 года.

Кроме того, совет директоров "Иркута" дал согласие на совмещение Р.Хакимовым должностей "в органах управления других организаций и на работу по совместительству у другого работодателя".

Ранее пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" сообщала, что Р.Хакимов, занимавший до этого пост директора департамента авиапромышленности Минпромторга РФ, возглавит "Иркут" и АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и будет, таким образом, курировать в холдинге программы гражданского авиапрома.

По данным газеты "Ведомости", в 2007-2010 гг. Р.Хакимов работал на руководящих должностях в "Амурупрдоре", на Казанском заводе точного машиностроения, в "Радиоприборе". В 2010-2018 гг. в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) поднялся от начальника отдела до заместителя гендиректора. Весной 2018 г. назначен директором департамента Минпромторга. Источники издания подчеркивали, что Р.Хакимов - "безусловно, человек "Ростеха".

Президент ОАК Ю.Слюсарь возглавлял "Иркут" полтора года, пока готовилась концепция гражданского дивизиона корпорации. Последний, как сообщалось ранее, будет создан на базе "Иркута", при этом компании будут переданы акции ГСС. Также в дивизион войдут компании "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", "ОКБ им. А. С. Яковлева".

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Страны
Россия
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ГСС
ИРКУТ НПК
КРЭТ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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