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10.04.2019
Известия.ru

ГП предложила обязать Минобороны проверять затраты на гособоронзаказ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Генпрокуратура хочет обязать военные представительства Минобороны проверять достоверность фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения гособоронзаказа. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

По мнению ведомства, такие меры необходимы в целях усиления финансовой дисциплины при исполнении гособоронзаказа, отмечается в документе, выдержки из которого приводит "РИА Новости" во вторник, 9 апреля.

Как пояснили в Генпрокуратуре, по действующему законодательству военные представительства Минобороны не обязаны проверять затраты на всех этапах реализации оборонного заказа, что "нередко приводит к завышению стоимости военной продукции". Кроме того, существующая система мониторинга выполнения обязательств в военной сфере не позволяет в полной мере противодействовать таким фактам.

Правовые нормы в сфере исполнения гособоронзаказа ужесточаются системно и не первый год. В частности, в 2013 году внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения контракта по оборонзаказу введены штрафы: для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн. Также срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований по оборонной продукции увеличился с трех месяцев до трех лет.

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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