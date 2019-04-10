ГП предложила обязать Минобороны проверять затраты на гособоронзаказ

Генпрокуратура хочет обязать военные представительства Минобороны проверять достоверность фактических затрат предприятий, нарушивших условия исполнения гособоронзаказа. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

По мнению ведомства, такие меры необходимы в целях усиления финансовой дисциплины при исполнении гособоронзаказа, отмечается в документе, выдержки из которого приводит "РИА Новости" во вторник, 9 апреля.

Как пояснили в Генпрокуратуре, по действующему законодательству военные представительства Минобороны не обязаны проверять затраты на всех этапах реализации оборонного заказа, что "нередко приводит к завышению стоимости военной продукции". Кроме того, существующая система мониторинга выполнения обязательств в военной сфере не позволяет в полной мере противодействовать таким фактам.

Правовые нормы в сфере исполнения гособоронзаказа ужесточаются системно и не первый год. В частности, в 2013 году внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения контракта по оборонзаказу введены штрафы: для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн. Также срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований по оборонной продукции увеличился с трех месяцев до трех лет.