Новые навигационно-космические аппараты в системе ГЛОНАСС появятся к началу 2020 года

Как сообщили в АО "Информационные спутниковые системы им. Решетнева", более совершенные аппараты значительно поднимут характеристики действующих

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Навигационно-космические аппараты нового поколения в системе ГЛОНАСС появятся в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора - заместитель генерального конструктора по развитию и инновациям АО "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" Юрий Вилков.

"Мы в стадии разработки нового поколения навигационно-космических аппаратов. Это более совершенные аппараты, они потенциально заменят действующие и значительно поднимут характеристики, в частности, точность определения положения - основная характеристика системы. Аппараты более совершенным по энергомассовым характеристикам. Первые космической аппараты из новой серии должны быть запущены в конце этого - начале следующего года", - сказал Вилков.

По его словам, точную дату запуска назвать нельзя, поскольку она определяется, в том числе, сроком службы действующей технологии. При этом система ГЛОНАСС, по его словам, достаточно устойчива, и большинство космических аппаратов, которые запускаются в ее рамках, значительно перерабатывают свой срок службы. В связи с этим оперативной необходимости их замены нет.

ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система России. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника, вращающихся вокруг Земли на средней круговой орбите высотой 19,1 тыс. км - по восемь аппаратов в трех орбитальных плоскостях. Управление этой орбитальной группировкой ведется из Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения.