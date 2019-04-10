Войти
10.04.2019
ТАСС

Новые навигационно-космические аппараты в системе ГЛОНАСС появятся к началу 2020 года

66
0
0
Модели спутника "Экспресс-2000"
Модели спутника на базе платформы "Экспресс-2000" в демонстрационно-выставочном центре ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: Евгений Курсков/ТАСС

Как сообщили в АО "Информационные спутниковые системы им. Решетнева", более совершенные аппараты значительно поднимут характеристики действующих

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Навигационно-космические аппараты нового поколения в системе ГЛОНАСС появятся в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора - заместитель генерального конструктора по развитию и инновациям АО "Информационные спутниковые системы им. Решетнева" Юрий Вилков.

"Мы в стадии разработки нового поколения навигационно-космических аппаратов. Это более совершенные аппараты, они потенциально заменят действующие и значительно поднимут характеристики, в частности, точность определения положения - основная характеристика системы. Аппараты более совершенным по энергомассовым характеристикам. Первые космической аппараты из новой серии должны быть запущены в конце этого - начале следующего года", - сказал Вилков.

По его словам, точную дату запуска назвать нельзя, поскольку она определяется, в том числе, сроком службы действующей технологии. При этом система ГЛОНАСС, по его словам, достаточно устойчива, и большинство космических аппаратов, которые запускаются в ее рамках, значительно перерабатывают свой срок службы. В связи с этим оперативной необходимости их замены нет.

ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система России. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника, вращающихся вокруг Земли на средней круговой орбите высотой 19,1 тыс. км - по восемь аппаратов в трех орбитальных плоскостях. Управление этой орбитальной группировкой ведется из Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
ЦНИИмаш
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Похожие новости
20.04.2015
Точность ГЛОНАСС повысят в два раза до конца текущего года
12.11.2014
"В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
28.01.2013
Роскосмос намерен в феврале передать ГЛОНАСС военным
18.10.2011
На ГЛОНАСС выделили 330 млрд рублей
14.04.2008
Всеобщая озабоченность и коллективная безответственность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор