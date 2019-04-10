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10.04.2019
Известия.ru

Генпрокуратура оценил масштаб хищений в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха". Об этом стало известно поле публикации доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Представитель "Роскосмоса" эту информацию комментировать отказался.

На данный момент документ уже направлен в Совет Федерации. Отмечается, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. За 2018 год генпрокуратура совместно с правоохранителями проверила деятельность почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти, пишет "РИА Новости".

В январе сообщалось, что при реконструкции здания "Роскосмоса" было похищено более 10% выделенных на работы средств, а именно 127 млн рублей. Речь идет о здании по адресу: улица Щепкина, № 42, которое госкорпорация делит с Министерством энергетики.

В начале января был арестован гендиректор компании "Лео Телеком" Антон Новиков по обвинению в мошенничестве почти на 26 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Новикова задержали в столичном аэропорту Шереметьево при попытке отъезда во Вьетнам.

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Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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