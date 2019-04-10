В США отметили высокое качество российских ракетных двигателей РД-180

Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне, и поставки идут с опережением потребности в них. Об этом заявил глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

На полях 35-го симпозиума по космосу в Колорадо Спрингс глава ULA заявил, что российский поставщик "Энергомаш" хорошо работает и очень отзывчив. Кроме того, качество поддерживается на высоком уровне, и с поставками не было никаких вопросов, пишет "РИА Новости".

Бруно также отметил, что двигатели поставляются по мере готовности, сейчас их запас на складах ULA покрывает потребности на два года вперед, однако еще несколько ожидаются. При этом неизвестно, продолжатся ли закупки РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить закупки.

28 сентября 2018 года стало известно, что в США нашли замену российским двигателям РД-180. Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заключила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulca, произведенных на предприятии United Launch Alliance (ULA).

Российское предприятие "Энергомаш" поставляет в США двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V, однако после обострения отношений между странами в 2014 году американский конгресс ввел запрет на использование этих двигателей. Однако через год власти США отменили это решение из-за отсутствия собственного производства двигателей у страны.

В начале сентября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай.