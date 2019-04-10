Войти
10.04.2019
Известия.ru

В США отметили высокое качество российских ракетных двигателей РД-180

47
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне, и поставки идут с опережением потребности в них. Об этом заявил глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

На полях 35-го симпозиума по космосу в Колорадо Спрингс глава ULA заявил, что российский поставщик "Энергомаш" хорошо работает и очень отзывчив. Кроме того, качество поддерживается на высоком уровне, и с поставками не было никаких вопросов, пишет "РИА Новости".

Бруно также отметил, что двигатели поставляются по мере готовности, сейчас их запас на складах ULA покрывает потребности на два года вперед, однако еще несколько ожидаются. При этом неизвестно, продолжатся ли закупки РД-180 после 2022 года, когда конгресс распорядился прекратить закупки.

28 сентября 2018 года стало известно, что в США нашли замену российским двигателям РД-180. Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заключила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для ракет-носителей Vulca, произведенных на предприятии United Launch Alliance (ULA).

Российское предприятие "Энергомаш" поставляет в США двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V, однако после обострения отношений между странами в 2014 году американский конгресс ввел запрет на использование этих двигателей. Однако через год власти США отменили это решение из-за отсутствия собственного производства двигателей у страны.

В начале сентября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
ULA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
10.07.2018
Энергохлам
20.09.2017
Веселые поминки
11.03.2016
Компания Blue Origin основателя Amazon выиграла контракт на разработку аналога РД-180
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор