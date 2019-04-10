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10.04.2019
Известия.ru

Российские ученые улучшат "жилищные условия" мух в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Siegfried Kramer

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) разрабатывает новую аппаратуру для проведения экспериментов на мухах-дрозофилах на Международной космической станции (МКС).

Как рассказала "РИА Новости" ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Ольга Ларина, в ней насекомые будут содержаться в улучшенных условиях, чтобы получать более точные результаты исследований.

Аппаратура будет представлять собой термостат, в котором будут исключены перепады температур. В устройстве будет реализована система газообмена, чтобы мухи не страдали гипоксией.

Ларина рассказала, что мухи, особенно на стадии куколки, очень чувствительны к различным экологическим воздействиям, поэтому "все вредные факторы, кроме космической радиации, должны быть исключены".

Также в новой установке предусматривается смена корма для мух. Сейчас в ИМБП уже готов опытный образец и идут испытания. Аппаратуру могут отправить на МКС уже "через пару лет", отметила исследователь.

20 ноября 2018 года российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на МКС.

В космосе помимо хомяка уже побывали обезьяна, собака, кошка, черепаха, крыса, морская свинка, лягушка, перепел, тритон, улитка, геккон и даже рыба.

Первыми животными Земли, родившимися в космосе, являются рыжие тараканы — дети таракана по имени Надежда. Она побывала в космосе на беспилотном аппарате "Фотон М-3" в сентябре 2007-го.

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