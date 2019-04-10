В Росгвардии ответили на обращение омоновцев к Путину и Медведеву

В Росгвардии отреагировали на видеообращение ветеранов службы в ОМОНе, адресованное президенту страны Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву. Ветераны службы рассказали о том, что от них сразу же после выхода в отставку потребовали освободить занимаемое жильё. В связи с этим они попросили президента отреагировать и посодействовать в разрешении проблемы – предоставить хоть какое-то жильё до получения положенной единовременной выплаты.

Источник изображения: topwar.ru

РИА Новости приводит комментарий официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина. По его словам, жильё, из которого должны съехать бывшие сотрудники ОМОНа, является служебным, а потому должно быть освобождено. По словам Грибакина, сами омоновцы в своё время были ознакомлены с этим положением и подписали соответствующие документы.

Речь идёт о помещениях казарменного типа, предназначенных, как утверждает официальный представитель силового ведомства, для проживания исключительно в период службы, что отражено в договоре соцнайма.

Грибакин:

Мы делаем всё возможное, чтобы решить этот вопрос, но на практике сделать это достаточно сложно.

По его словам, командование готово к совместному поиску путей решения проблемы.

В Кремле и в правительстве на видеообращение пока не отреагировали.

В социальных сетях появились комментарии по поводу странности самого подхода – люди после выхода в отставку должны ожидать выплаты единовременного пособия и каким-то образом сами искать для себя и членов своих семей место проживания.