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10.04.2019
Военно-промышленный курьер

Свой для Вашингтона

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Источник изображения: Фото: hamodia.com

Шесть причин любить Столтенберга

НАТО мало преуспело в сохранении стабильности в Евроатлантике, здесь как раз многое сделано вопреки декларируемому, зато налицо незыблемость кадрового состава в верхних эшелонах накануне 70-летия блока.

Постоянный совет НАТО продлил мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга до 22 сентября 2022 года. Напомним, что на пост руководителя альянса бывший премьер-министр Норвегии был назначен 1 октября 2014-го, что превращает его в одного из потенциальных долгожителей на этой должности.

Вес генерального секретаря НАТО как высокопоставленного международного дипломата обусловлен совмещением нескольких главных функций, определяющих его место и роль в структуре международных отношений. Он является председателем Североатлантического совета, Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования, а также Совета евро-атлантического партнерства (СЕАП), Совета Россия – НАТО, Комиссии Украина – НАТО, Группы средиземноморского сотрудничества. Генсек возглавляет Международный секретариат НАТО и в этом качестве отвечает за кадровые назначения, контролирует работу сотрудников. Он же еще и главный выразитель взглядов альянса, представляет их от имени государств-участников в контактах с общественностью, излагает общие позиции членов НАТО по политическим вопросам.

“ В нужное время Столтенберг безропотно выступает с антироссийскими заявлениями ”

Как правило, генсек назначается первоначально на четырехлетний срок с возможностью продления на год. Обычно на этот пост выдвигается государственный деятель с международной известностью, имеющий опыт работы министром в правительстве одного из государств – членов НАТО. Он должен способствовать принятию решений, направляя работу по формированию консенсуса. Генсек может предлагать вопросы для обсуждения и обладает полномочиями выступать посредником при разногласиях между государствами-членами.

Какими соображениями руководствовался Вашингтон, продлевая полномочия генсека?

Во-первых, американскую администрацию устраивает деятельность Столтенберга, обеспечивающая наращивание военных расходов государств – членов блока. Европейские союзники и Канада стали тратить на оборону почти на четыре процента больше, их дополнительные совокупные расходы за три последних года – свыше 41 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу 2019-го эта цифра вырастет до 100 миллиардов. В 2018 году семь союзников достигли уровня два процента от ВВП на оборону. В 2014-м таких передовиков было три.

Во-вторых, усиливается военная активность НАТО. На 2019 год запланированы в общей сложности 102 учения ОВС блока, из них 39 открыты к партнерскому участию.

Совершенствуются способности блока противостоять всем угрозам современности, многие из которых, заметим, им самим и генерируются. Например, задачи киберобороны намечается отрабатывать на крупнейших учениях "Сомкнутые щиты" (Locked Shields) и "Киберкоалиция" (Cyber Coalition), которые состоятся соответственно 9–11 апреля и 18–23 ноября на базе Центра передового опыта НАТО в Таллине.

На учении сил первоочередного задействования "Благородный прыжок-19" (Noble Jump) 24 мая – 14 июня в Польше на первом этапе в ходе КШУ предстоит проверка взаимодействия штабов Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF), затем запланированы переброска сил VJTF и проведение реальных действий в воздухе, на море и на земле.

Провокационный антироссийский характер носит замысел серии из трех учений "Рамштайн – сплав" (Ramstein Alloy) 15–17 апреля, 24–26 июня и 17–19 сентября в Прибалтике, в ходе которых боевая авиация НАТО, Финляндии и Швеции разыграет сценарии защиты одного из союзников от нападения (во исполнение статьи 5 Устава НАТО). Пройдут учения по отработке задач РЭБ, ПЛО, ПВО и ПРО, связи, медицины, логистики, противодействия химической, биологической и ядерной (радиационной) угрозам. Например, на учениях "Тобрук Легаси" (Tobruq Legacy) 3–19 июня в Польше с участием 3500 военнослужащих из 19 стран НАТО будут оттачиваться действия по противоракетной и противовоздушной обороне.

В-третьих, продолжается процесс расширения НАТО. В 2016–2019 годах в альянс вступили Черногория и Северная Македония. В результате США и НАТО получили дополнительные возможности на Балканах, направленные прежде всего против интересов России и Сербии. Предпринимаются шаги по втягиванию в альянс Украины и Грузии, а также нейтральных Швеции и Финляндии.

В-четвертых, американцев устраивает деятельность Столтенберга по сохранению баланса между усилиями по наращиванию ресурсов и военной активности блока на восточном фланге у границ с Россией и формированию нового вектора геополитических интересов Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Цель – укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО от вызовов и угроз, исходящих с юга, включая противодействие шагам России по укреплению связей с государствами региона. На это направлена недавняя инициатива НАТО по созданию Регионального центра по югу с целью подготовки инфраструктуры, необходимой для проведения военных учений и военного вмешательства в Средиземноморском регионе, включая возможность развертывания там сил быстрого реагирования НАТО (СБР), если это окажется необходимым.

Под предлогом парирования ракетных угроз развивается система ПРО НАТО морского базирования, которая продолжает оставаться в числе приоритетов развития военно-силовой составляющей альянса в Средиземноморском регионе. Создана и протестирована в реальном времени оперативная система связи командно-управленческих структур глобальной системы ПРО США и НАТО, в том числе с корабельными группировками американских ВМС, оснащенными БИУС "Иджис" (Aegis).

Приветствуются инициативы Североатлантического альянса по укреплению связей со странами Северной Африки и даже Латинской Америки. В частности, на ВМБ "Ла Гулетт" прошли совместные c моряками Туниса учения. Постоянный совет НАТО одобрил включение колумбийского международного центра по разминированию в сеть учебно-тренировочных объектов альянса.

И, наконец, генсек НАТО прилагает зримые усилия для удержания под контролем военной интеграции ЕС, за чем ревниво наблюдают из-за океана. Оттуда этот процесс видится важным для консолидации усилий альянса и ЕС по "сдерживанию России", противодействию кибератакам и гибридным угрозам.

Вместе с тем в течение многих лет ЕС и НАТО не могут преодолеть трудности в формулировании общих целей, создать необходимую институциональную базу и механизмы для принятия и выполнения согласованных решений. Причина – в различном видении построения системы обеспечения международной безопасности. ЕС строит многовекторную политику с опорой преимущественно на мирные переговоры по урегулированию кризисных ситуаций. США и НАТО продвигают униполярный подход с возможностью применения военной силы в обход существующих международных норм.

Важно и то, что Столтенберг в нужное время безропотно выступает с антироссийскими заявлениями и поддерживает заморозку отношений на градусе, задаваемом заокеанскими дирижерами.

Перечисленные факторы делают кандидатуру нынешнего генсека альянса удобной для Вашингтона. Именно поэтому Столтенберг накануне 70-летия блока получил поддержку правящих элит Запада как надежный и управляемый менеджер по использованию НАТО в качестве интеграционного центра для консолидации усилий государств – членов альянса и некоторых партнеров по продвижению глобальных интересов США. Дестабилизирующий, пагубный для национальной и международной безопасности характер такой деятельности, похоже, мало беспокоит работодателей высокопоставленного дипломата.

Справка "ВПК"

Рекорд пребывания на беспокойной должности принадлежит голландцу Джозефу Лунсу – с 1971-го по 1984-й. Меньше всех занимался делами НАТО бельгиец Вилли Клас – с 1994-го по 1995-й. Он стал первым и пока единственным генсеком НАТО, которого отстранили от должности. Причиной стал судебный процесс о получении взятки от авиастроительной компании Agusta helicopters во время работы Класа в правительстве Бельгии. В ходе уголовного процесса суд установил факт незаконного получения более 50 миллионов франков и обязал выплатить штраф. Помимо этого, генсек НАТО получил три года условно и пятилетний запрет занимать госдолжности.


Александр Бартош, эксперт Лиги военных дипломатов, член-корреспондент АВН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года

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